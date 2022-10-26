



Из-за антисемитских комментариев Adidas расторг контракт с Канье Уэстом

Немецкий бренд спортивной одежды Adidas объявил во вторник, 25.10.22, что расторгает контракт с американским рэпером Ye, более известным под своим официальным именем Канье Уэст. Это связано с его антисемитскими высказываниями. Хотя компании теперь придется нанять другую знаменитость вместо Уэста, который помог ей конкурировать с Nike и другими мировыми китами спортивной моды, похоже, что Уэст потеряет гораздо больше.



"Adidas не терпит антисемитизма и любого другого языка ненависти. Его недавние комментарии и действия неприемлемы, ненавистны и опасны, они нарушают ценности компании, выступающей за толерантность, взаимное уважение и справедливость", — говорится в сообщении руководства компании.



При этом Adidas сослался на антисемитские комментарии, сделанные Канье Уэстом в интервью и в социальных сетях, включая твит с пожеланиями смерти еврейскому народу. После этих антисемитских комментариев аккаунты Уэста в Twitter и Instagram были заблокированы. Уэст выразил некоторое сожаление по этому поводу в интервью, опубликованном в прошлый понедельник, и извинился перед еврейской общиной.



Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Adidas, как ожидается, понесет финансовый удар в размере 250 миллионов евро (246 миллионов долларов) в годовом доходе в этом году в результате своего решения расторгнуть контракт с Уэстом. После объявления также было зафиксировано снижение стоимости акций Adidas в размере около 2%.

