



Из новой соцсети Threads ушло 20% пользователей

Две аналитические компании представили данные, свидетельствующие о значительном оттоке пользователей из программы социальной сети Threads.



Запуск этой программы сопровождался большим вниманием СМИ, и в первые дни появлялись сообщения об очень серьезном притоке пользователей.

Однако, согласно отчету Sensor Tower, с 11 по 12 июля количество активных пользователей Threads сократилось на 20%. Аналогично, Similarweb сообщил о снижении пользовательской базы на 25% за период с 7 по 11 июля.



Оба аналитических исследования также указывают на значительное сокращение среднего времени использования программы Threads, составившее 50%. Данные Sensor Tower указывают на сокращение времени с 20 до 10 минут. В целом, наблюдается снижение активности пользователей в приложении.



Управляющий директор Sensor Tower, Энтони Бартолаччи, высказал мнение, что Threads вряд ли сможет конкурировать с другими социальными сетями.

“Для того чтобы быть конкурентоспособным, Threads должен предложить что-то новое и принципиально отличное от того, что предлагают его конкуренты”, – говорит он.