



Из Китая запустили грузовой поезд в Узбекистан по мультимодальному маршруту

4 июля состоялась церемония отправления контейнерного блок-поезда по новому мультимодальному маршруту "Лангфан - Кашгар - Иркештам - Ош — Ташкент", сообщили сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темар йуллари".



Известно, что пилотный поезд из Лангфана (Китай) отправился в составе 41 грузового вагона.



Расстояние всего пути составляет около 6 тысяч километров, а общий вес груза свыше 1000 тонн. Расчетное время в пути около 12-ти дней. В настоящее время этот маршрут (сухопутный) является самым коротким и быстрым для доставки грузов из Китая в Узбекистан.



Перевозки по новому мультимодальному коридору будут осуществляться с пункта отправления по железной дороге до станции Кашгар (Китай). Далее с перевалкой, на автомобильном транспорте грузы будут доставлены на железнодорожную станцию Ош (Кыргызстан).



Со станции Ош в Ташкент грузы будут доставлены по железной дороге в составе грузового поезда, передает EastFruit.