



Из израильской иешивы прогнали американского трансгендера



Американский пользователь твиттера под ником @yisraeldreams сообщил о том, что его изгнали из израильской йешивы после того как выяснилось что он - трансгендер.



Изгнанный пишет: “Вчера, после того, как я вырвал всю свою жизнь с корнем ради того, чтобы переехать в новую страну и начать обучение в йешиве, при поддержке ее директора, было послано анонимное письмо раввинам йешивы. Меня выкинули из йешивы за то, что я - трансгендер. Мое сердце разбито”.

