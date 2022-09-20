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Из израильской иешивы прогнали американского трансгендера
20.09.2022 11:58 Аркадий Бочаровский

Из израильской иешивы прогнали американского трансгендера


Американский пользователь твиттера под ником @yisraeldreams сообщил о том, что его изгнали из израильской йешивы после того как выяснилось что он - трансгендер.

Изгнанный пишет: “Вчера, после того, как я вырвал всю свою жизнь с корнем ради того, чтобы переехать в новую страну и начать обучение в йешиве, при поддержке ее директора, было послано анонимное письмо раввинам йешивы. Меня выкинули из йешивы за то, что я - трансгендер. Мое сердце разбито”.
 

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