



Из Дубаи в Иерусалим на автомобиле

Зачем ждать установления дипломатических отношений, если есть много возможностей для ведения бизнеса в "серых зонах", которые существуют между Саудовской Аравией и Израилем?



Именно такого подхода придерживается Брюс Гурфейн, еврейско-американский предприниматель, который живет в Персидском заливе уже 25 лет. Работая из Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах, 45-летний житель Нью-Йорка стал посредником в заключении непрямых арабо-израильских сделок задолго до того, как в 2020 году Авраамские соглашения нормализовали связи Израиля с ОАЭ и Бахрейном.



Чтобы продемонстрировать, что саудовцы открыты для неформальных связей с Израилем, Гурфейн на прошлой неделе отправился на своем внедорожнике Nissan Armada в длинную дорогу из ОАЭ в Израиль. На протяжении всего путешествия он описывал в Twitter свой путь в Израиль через территорию Саудовской Аравии.



Гурфейн является генеральным директором Connect LLC, инвестиционной компании в сфере технологий, принадлежащей Абдулле Аль Набуде, одному из самых богатых людей ОАЭ. Он пытается создать в Саудовской Аравии бизнес-акселератор, который будет привлекать компании, разрабатывающие новые методы ведения сельского хозяйства в пустыне и обеспечения продовольственной безопасности. По его словам, эти компании могут быть из разных стран, включая Израиль.



Маршрут Гурфейна начался в ОАЭ, после чего он въехал в восточную часть Саудовской Аравии и проехал через все королевство. Он и его партнер по путешествию Джо Коэн провели деловые встречи в столице Эр-Рияде и осмотрели некоторые культурные достопримечательности страны. В пятницу, 12 августа, он въехал в Израиль и завершил путешествие в Иерусалиме. На следующей неделе он начнет обратный путь.