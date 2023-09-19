



Из чего на самом деле делают донер-кебабы

Британский телеведущий и фермер Джимми Доэрти в эпизоде программы Food Unwrapped решил проверить, из чего в Великобритании делают донер-кебабы.



По данным газеты Mirror, он купил девять блюд и отдал их на судебно-медицинскую экспертизу, результат которой его удивил. Проводилась проверка, из какого мяса были сделаны кебабы: содержали ли они баранину, говядину, курицу или свинину – или, что еще важнее, конину, ослятину или козлятину. Только один из девяти кебабов был сделан из 100% баранины.



"Большинство из них содержат курицу. Парочка - говядину. К счастью, ни в одном из продуктов мы не нашли ни козла, ни осла, ни лошади", - отметил Доэрти.



Мнение зрителей разделились. Одни сказали, что будут есть любимые кебабы, из чего бы их не готовили. А вот некоторых результаты экспертизы насторожили. "Страшно. Что действительно печально, так это то, что только один магазин из девяти использует баранину. И, насколько я знаю, ни в один из магазинов на вынос в Великобритании никогда не отправляют еду на тестирование, а это значит, что будут магазины, где используют кошатину, собачатину, и возможно, даже крысятину", - возмутился один из зрителей.