



Из Британского музея годами воровали драгоценные артефакты

Почти 2000 артефактов из Британского музея были украдены или уничтожены всего одним вором, пишет Daily Mail.



Подозреваемый преступник, который, как полагают, грабил музей в течение многих лет, мог вывезти предметы на миллионы фунтов стерлингов, не будучи обнаруженным.



Масштаб потерь шокировал сотрудников музея. Пропажа артефактов была обнаружена в результате внутреннего расследования в отношении Питера Хиггса, куратора средиземноморских культур, который был уволен этим летом. Он отрицает какие-либо правонарушения.



Всемирно известное учреждение отказалось сообщить, сколько предметов пропало, но The Telegraph сообщает, что источники в музее полагают, что истинное число превышает 1000 и “приблизительно к 2000”.



Вчера стало известно, что Британский музей скрывал от общественности исчезновение ценных предметов в течение восьми месяцев после обращения в полицию в январе этого года.



Полиция расследует убытки, хотя никаких арестов в связи с кражами пока произведено не было.



Впоследствии выяснилось, что ряд артефактов ранее появлялся на eBay по минимальным ценам.



Среди них есть римские украшения из оникса, которые рекламировались на сайте в 2016 году по цене 40 фунтов стерлингов. Эксперты полагают, что произведение, на которое не было предложено ни одной заявки, на самом деле стоит от 25 000 до 50 000 фунтов стерлингов.



