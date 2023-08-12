



Июль стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений

Июль 2023 года был самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, подтвердили ученые.



В прошлом месяце был побит тепловой рекорд, установленный четыре года назад, заявили эксперты из программы ЕС по изменению климата Copernicus.



Средняя глобальная температура за месяц составила 16,95°C, что является самым высоким показателем с момента начала регистрации в 1940 году и значительно выше предыдущего рекорда в 16,63°C, установленного в июле 2019 года.



Показатель средней глобальной температуры вырос на 0,72°C, по сравнению со средним значением за июль 1991–2020 годов, и эксперты указывают на выбросы парниковых газов в качестве основной причины.



"Мы только что стали свидетелями того, как глобальная температура воздуха и глобальная температура поверхности океана установили новые рекорды в июле. Это имеет ужасные последствия как для людей, так и для планеты, подвергающейся все более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям", — сказала Саманта Берджесс, заместитель директора Службы изменения климата Copernicus.



6 июля был самым жарким днем ​​месяца, когда средняя глобальная температура достигла 17,08°C. Значения, зарегистрированные 5 и 7 июля, отличались от максимума всего на сотую долю градуса.



Повышение температуры воздуха вызывает серьезную озабоченность у ученых, поскольку оно может привести к таянию ледников, что приведет к повышению уровня моря и смертоносным наводнениям, а также усугубить лесные пожары, нарушить экосистемы и поставить под угрозу рост сельскохозяйственных культур.



Но данные Copernicus показывают, что не только температура поверхности воздуха установила рекорды в июле.

Уже известно, что 31 июля глобальные средние температуры Мирового океана достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений.



Данные показывают, что 31 июля средняя температура моря достигла 20,96°C, побив рекорд в 20,95°C, установленный в марте 2016 года.



Океаны также становятся более кислыми, когда они теплее, что угрожает морской жизни, такой как кораллы и моллюски, поскольку может растворить их раковины и экзоскелеты из карбоната кальция.



Чем теплее становятся океаны, тем меньше они способны поглощать CO2, что вместо этого приводит к увеличению количества газа в атмосфере.