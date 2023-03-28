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Иванка Трамп показала подросшего сына | Фото: instagram.com/ivankatrump
28.03.2023 02:30 Алина Груднева

Иванка Трамп показала подросшего сына

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка показала фото подросшего сына.

Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

В понедельник, 27 марта, старшему сыну Иванки и Джареда Кушнера Теодору исполнилось 7 лет.

"С седьмым днем рождения нашего милого Тео! Ты ежедневно приносишь столько радости и любви в нашу жизнь своим добрым, положительным и энергичным духом. Я безмерно тебя люблю! Пусть этот год принесет тебе смех, любовь, приключения и много поездок в скейт-парк", – написала дочь Трампа.

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