



Иван Ургант возвращается на экраны

Шоумен Иван Ургант уже несколько месяцев не ведет вечернюю программу на Первом канале. Но неожиданно появились сообщения о том, что он артист вернется на российские экраны.



Ургант снялся в сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти». В проекте также заняты Сергей Бурунов, Данила Козловский, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Иван Ургант и Виктория Исакова.



Премьера сказки состоится на стриминговой платформе KION 31 декабря. Ургант в своем Telegram-канале разместил анонс, призвав посмотреть новогоднюю историю.



«Все начинается с детства», — написал телеведущий.



Картина — телеспектакль в постановке Михаила Миронова и Глеба Орлова. Это ремейк музыкальной сказки, которая вышла в 1973 году.