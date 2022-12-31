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31.12.2022 12:24 Аркадий Бочаровский

Иван Ургант возвращается на экраны

Шоумен Иван Ургант уже несколько месяцев не ведет вечернюю программу на Первом канале. Но неожиданно появились сообщения о том, что он артист вернется на российские экраны.

Ургант снялся в сказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти». В проекте также заняты Сергей Бурунов, Данила Козловский, Александр Петров, Ксения Раппопорт, Иван Ургант и Виктория Исакова.

Премьера сказки состоится на стриминговой платформе KION 31 декабря. Ургант в своем Telegram-канале разместил анонс, призвав посмотреть новогоднюю историю.

«Все начинается с детства», — написал телеведущий.

Картина — телеспектакль в постановке Михаила Миронова и Глеба Орлова. Это ремейк музыкальной сказки, которая вышла в 1973 году.

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