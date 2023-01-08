



ITC: ИИ обгоняет возможности инженеров по управлению трафиком

ITC недавно привлек 5 миллионов долларов инвестиций для своей платформы, которая интегрируется в существующую транспортную инфраструктуру, помогая оптимизировать маршруты движения автомобилей и пешеходов.



“Нам удалось доказать, что многих пробок можно избежать, если мы будем управлять ими перед тем, как они начнутся”, – говорит Двир Кениг, соучредитель и технический директор ITC. “Мы теперь реализуем один из крупнейших в мире проектов по управлению дорожным движением на основе ИИ, который уменьшит количество пробок в Тель-Авиве”.



В ITC-платформе управления трафиком на основе 5G, создано программное обеспечение, которое устраняет пробки. На основе существующего оборудования – камер и светофоров – разработаны алгоритмы компьютерного наблюдения и машинного обучения, которые предсказывают схемы движения и предотвращают заторы на дорогах еще до их накопления.



При этом программное обеспечение также обеспечивает соблюдение муниципальных правил дорожного движения, таких как приоритеты общественного транспорта, велосипедов и пешеходов. Компания доказала свою способность сокращать количество пробок на дорогах, сокращать выбросы CO2 и выполнять политику муниципалитета, что было подтверждено на бета-сайтах нескольких ключевых игроков в Израиле и за рубежом.



Идея родилась, когда жена соучредителя и генерального директора Аарона Браунера стояла на светофоре и заметила, что встречная полоса пуста, но все еще горит зеленый свет в течение нескольких секунд. Затем она обсудила с мужем неэффективность существующих методов управления светофорами. На следующий день после того, как ее муж Аарон Браунер связался со своим другом Двиром Кенигом, появился стартап ITC.



ITC предоставляет муниципалитету инструмент для реализации своей политики – приоритет пешеходов, общественного транспорта или предотвращение пробок.



Программное обеспечение ITC подключается к существующей инфраструктуре камер. ITC собирает данные с камер и изучает трафик и процесс накопления пробок. Поскольку ITC представляет собой программное решение, он очень прост развертывании, а его цена более актуальна, чем альтернатива, требующая установки.