



Италия заморозила активы россиян и белорусов на 2 миллиарда евро

Директор Службы финансовой разведки Италии Энцо Серата в своем годовом отчете сообщил о заморозке активов 80-ти субъектов из России и Белоруси на сумму около €2 млрд.



Серата заявил, что стоимость замороженных активов россиян и белорусов, включая ликвидированные предметы роскоши, такие как виллы, яхты и дорогие автомобили составила около €2 млрд, сообщает издание la Repubblica.



По словам Сераты, на конец июня 2023 года было заморожено "170 финансовых отношений нВойна в Украине всё изменила: аэропорты Европы готовятся к хаосуа имя 80 субъектов. Общая сумма замороженных средств превысила 330 миллионов евро".



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