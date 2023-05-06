



Историка осудили за симпозиум с израильскими учеными

Университет Мануба в Тунисе заявил, что лишит историка и бывшего декана своего факультета литературы, искусства и гуманитарных наук звания почетного профессора за его участие в международном академическом симпозиуме в Париже вместе с израильскими учеными. Хабиб Каздагли, который до сих пор преподает в университете, сообщил University World News, что подал протест в Министерство высшего образования и научных исследований Туниса.



В середине апреля в Париже прошла дискуссия о правовом и религиозном статусе евреев во время французского протектората в Тунисе, который длился до 1956 года. Встречи, проводимые в Сорбоннском университете, привлекли международных ученых, изучающих историю тунисского еврейства в течение последних 26 лет, и привели к многочисленным публикациям.



И хотя парижская встреча была частью продолжающейся серии периодических симпозиумов, организованных Тунисским еврейским историческим обществом (Société d'histoire des Juifs de Tunisie , или SHJT ), основанное во Франции в 1997 году, у Каздагли назревали проблемы, поскольку в этом году спикеры были из Туниса, США, Италии и Израиля.



Каздагли ранее участвовал в многочисленных симпозиумах, начиная с 1997 года, и его имя фигурирует во всех публикациях Тунисского еврейского исторического общества наряду с израильскими учеными.



“У нас были симпозиумы из этой серии по еврейской истории Туниса здесь, в Тунисе, но, поскольку страна не имеет отношений с Израилем, израильтяне на них не присутствовали. Однако, последнее собрание было во Франции, и, согласно французскому законодательству, мы не можем организовывать академическое собрание и исключать кого-либо на основании его национальности”, – объясняет ученый.



В результате ректорат университета и научный комитет факультета литературы, искусств и гуманитарных наук “осудили” его за согласие принять участие: “Они обвинили меня в использовании моего звания бывшего декана факультета и почетного профессора для “опасной и неблаговидной” цели, подозревая, что каким-то образом я организовывал встречи за кулисами симпозиума, чтобы способствовать нормализации отношений с Израилем”.



Историк все равно принял участие в симпозиуме. Офис президента университета впоследствии объявил, что лишит его звания почетного профессора, не указав крайний срок для этого действия.



Теперь Каздагли оспаривает это решение, подав жалобу в министерство и через суд.



“Только министерство может присвоить звание почетного профессора, и только они могут его аннулировать”, – убежден он.



Тема Израиля и Палестины остается очень острой в Тунисе. Нынешний президент Кайс Саид отказался признать Израиль дипломатическим путем.



В Тунисе находились офисы Организации освобождения Палестины, которые подверглись бомбардировке израильскими военными самолетами в 1985 году, в результате чего погибло 68 человек.