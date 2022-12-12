



Источники: принц Гарри "абсолютно не жалеет" о шоу на Netflix

Британский принц Гарри "абсолютно не жалеет" о шоу на Netflix, которое посвящено ему и его супруге Меган Маркл.



Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на осведомленные источники.



Источник, близкий к принцу, говорит, что тот был "восхищен" просмотром первых трех эпизодов документального проекта. Более того, по словам инсайдера, принц Гарри хочет, чтобы король Карл и принц Уильям посмотрели шоу, чтобы получить полное представление о трудностях, с которыми столкнулись он и Меган.



"Он чувствует, что в шоу рассказывается история, которую он хотел, чтобы мир услышал, и ни о чем не жалеет", - заявил источник.