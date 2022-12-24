



Источник: принца Эндрю "вышвырнули" из Букингемского дворца

Источники утверждают, что британский король Карл III "вышвырнул" принца Эндрю из Букингемского дворца.



У герцога Йоркского больше не будет там офиса, и ему не будет разрешено использовать его в качестве адреса. Об этом сообщает газета The Mirror со ссылкой на источники.



"Любое присутствие во дворце официально окончено. Король ясно дал понять. Он не член королевской семьи. Он сам по себе", - заявил источник, говоря о принце Эндрю.



Считается, что Эндрю сохранит за собой Королевскую ложу в поместье Виндзор.