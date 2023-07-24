



Isracard запускает цифровую карту для подростков

Isracard выпускает новую цифровую небанковскую карту Netanchik, предназначенную для подростков и молодежи. Карта позволяет совершать транзакции на сумму до 1000 шекелей за раз и может пополняться до максимальной суммы 4000 шекелей в месяц.



Карту можно интегрировать в цифровой кошелек, и ее владелец может использовать ее для оплаты в физических магазинах или на интернет-сайтах, но использовать не более суммы остатка на ней.



Isracard заявил, что они разработали и продают эту карту из-за продолжающегося кризиса стоимости жизни и роста процентных ставок. Кроме того, они заявили, что третий квартал каждый год включает летние каникулы, школьные покупки и дополнительную еду, одежду и другие предметы, необходимые для еврейских праздников, поэтому расходы на домашнее хозяйство выше, чем обычно.



По мнению Isracard, карта поможет контролировать семейные расходы, научит подрастающее поколение разумному потреблению и правильному управлению деньгами, а также поможет молодежи и их родителям лучше справляться с этими дополнительными тратами.



Владельцы небанковской карты Isracard могут заказать карту без комиссии. После заказа будет отправлено текстовое сообщение с секретным кодом, и карта будет загружена через приложение за плату в размере 5 шекелей за загрузку.



Карта является эффективным заменителем карманных денег, так как имеет лимит и позволяет отслеживать расходы.



Амит Саги, вице-президент по маркетингу в Isracard, сказал, что с учетом летних расходов и в текущих экономических условиях для компании было важно предложить решение, которое позволяет родителям контролировать расходы детей и при этом обеспечивать независимость для подростков, что поможет эффективно управлять расходами на необходимые подросткам покупки, особенно летом, а затем при подготовке к учебному году.

