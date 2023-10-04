



Испражняться на пол, никакого секса: раскрыты дикие требования Канье Уэста

Скандальный американский рэпер Канье Уэст имеет ряд определенных странностей и требований в личной и профессиональной жизни, о которых широкой публике ничего неизвестно.



О необычных запросах одиозного музыканта информацию раскрыл британский таблоид The Sun, собрав слухи от разных источников.



В последнее время многие фанаты недоумевают из-за того, что рэпер отказывается носить обувь. Также вокруг него разгорелось много скандалов по поводу отношения к окружающим. Например, недавно экс-сотрудник Тони Саксон подал на Уэста в суд. Причиной послужило требование Канье справлять нужду в дырку в полу в его особняке в Малибу.



"Мужчина хотел какать в дырку в полу. По сути, он хотел жить в том, что изначально, как я думал, должно было стать арт-проектом", - пожаловался истец, отметив, что реальность оказалась противоположной.



И это не единственная диковинка в поведении музыканта. В 2013 году он потребовал гладить ковер в гримерке и заменить там все предметы и стены на белые. Также он хотел иметь под рукой автомат, выдающий смесь "колы" с "Хеннеси", и парикмахерское кресло. В 19-м году он требовал от команды, работающей над его альбомом "Jesus is King", воздерживаться от секса, потому что интим вне брака становится причиной роста количества абортов. По словам экс-телохранителя, Йе также заставлял его нажимать вместо него кнопки лифта, потому что у самого на это нет времени, не болтать и носить исключительно черную одежду, а водители должны одевать только хлопковые изделия.



"Изюминкой на торте" является его отношение к моделям. По мнению рэпера, те не должны "шептать, улыбаться, петь, танцевать, смотреть в глаза, принимать интимные позы, быть однообразными, делать резкие или медленные движения, снимать одежду и обувь".