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пакет пластик
04.07.2023 08:27 Наталья Богинская

Использование одноразовых пластиковых пакетов в Израиле сократилось на 73%

Министерство охраны окружающей среды Израиля опубликовало отчет о том, как выполнялось израильское законодательство о сокращении использования одноразовых пластиковых пакетов в 2022 году. 

В 2022 году около 474 миллионов пластиковых пакетов были предложены магазинами израильским покупателям, что на 73% меньше количества пластиковых пакетов, продаваемых крупными ритейлерами, по сравнению с 2016 годом до вступления в силу закона. В 2021 году было зафиксировано предложение 501 миллиона пластиковых пакетов, что на 71% меньше, чем в 2016 году.

Одноразовые полиэтиленовые пакеты используются всего несколько минут, но на их разложение уходят столетия, и в это время они загрязняют открытые пространства и водные ресурсы.

Информация Министерства охраны окружающей среды показывает, что законодательство о пакетах, принятое в 2016 году, по-прежнему приводит к сокращению использования пластиковых пакетов.

Целью закона является сокращение использования пакетов, а также уменьшение количества отходов, образующихся в результате их использования, а также неблагоприятного воздействия этих отходов на окружающую среду. В документе предусматривается несколько мер, среди которых ограничение обращений дилерских центров одноразовых пакетов для поставщиков без оплаты, а также сбор с их продажи. 
 

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