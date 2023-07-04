



Использование одноразовых пластиковых пакетов в Израиле сократилось на 73%

Министерство охраны окружающей среды Израиля опубликовало отчет о том, как выполнялось израильское законодательство о сокращении использования одноразовых пластиковых пакетов в 2022 году.



В 2022 году около 474 миллионов пластиковых пакетов были предложены магазинами израильским покупателям, что на 73% меньше количества пластиковых пакетов, продаваемых крупными ритейлерами, по сравнению с 2016 годом до вступления в силу закона. В 2021 году было зафиксировано предложение 501 миллиона пластиковых пакетов, что на 71% меньше, чем в 2016 году.



Одноразовые полиэтиленовые пакеты используются всего несколько минут, но на их разложение уходят столетия, и в это время они загрязняют открытые пространства и водные ресурсы.



Информация Министерства охраны окружающей среды показывает, что законодательство о пакетах, принятое в 2016 году, по-прежнему приводит к сокращению использования пластиковых пакетов.



Целью закона является сокращение использования пакетов, а также уменьшение количества отходов, образующихся в результате их использования, а также неблагоприятного воздействия этих отходов на окружающую среду. В документе предусматривается несколько мер, среди которых ограничение обращений дилерских центров одноразовых пакетов для поставщиков без оплаты, а также сбор с их продажи.

