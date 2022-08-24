



Испания борется с пожаром с помощью овец

В последние месяцы в испанской Барселоне проводится необычный эксперимент: особенности рациона коз позволили использовать этих животных для расчистки кустарника и предотвращения пожаров.



Это может показаться забавным, но метод вполне серьезный. В природный парк Кольсерола в Барселоне муниципалитет пустил пастись 290 овец и коз для очистки территории. Их цель — предотвратить пожары, съев как можно больше растительности.



Городской совет Барселоны проводил этот эксперимент в течение нескольких месяцев, с апреля по июль — метод, который затем будет применяться в определенных зонах повышенного риска.



"Мы здесь ничего не изобретаем. Мы возрождаем практику, которая существовала раньше и исчезла", — сказал Гильем Каналета, член Фонда Пау Косты.



По данным мэрии, природный парк Коллесерола особенно чувствителен к пожарам, в среднем 50 пожаров в год. Поэтому этот эксперимент хоть и не является чудесным решением, но в более глобальном контексте он сделает территорию более устойчивой к огню.



Следует отметить, что эти животные также представляют собой финансовую выгоду для городов. Фактически, за два десятилетия использования этого метода в Андалусии на юге Испании, где содержится 100 000 животных, этот метод позволил сэкономить 75% затрат на механическую расчистку.



Многие люди также говорят о том, что животные, переносят с собой семена, чем помогают распространению растений, что является положительным фактором. Что касается эксперимента в Барселоне, то 290 коз и овец очистили в общей сложности 72 гектара природного парка Кольсерола.