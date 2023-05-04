



Isp-max - ваш провайдер интернет-провайдер "Максимум" в Израиле

*3554- звоните прямо сейчас: обслуживание на русском языке 24/7.

https://isp-max.com



В Израиле существует много интернет-провайдеров, но наша компания отличается от других тем, что мы специализируемся на обслуживании русскоязычных жителей Израиля,а также на обслуживании новых репатриантов и пожилых людей, которые нуждаются в качественном интернет-подключении и помощи с компьютерными проблемами. Мы предоставляем быстрый и надежный интернет на инфраструктуре от компании Безек.



Но это еще не все! В Isp-max мы также предлагаем широкий спектр услуг по обслуживанию компьютеров. Наша команда профессиональных техников имеет большой опыт в чистке, ремонте и обслуживании компьютеров удаленно. Мы также предоставляем комплексную антивирусную защиту. Устанавливая антивирус на сам роутер, мы обеспечиваем безопасность всех устройств, которые подключены к интернету.

А при установке IP-телевидения, вы получаете доступ к отдельному порталу, чтобы трансляция шла без задержек и остановок.



Наши тарифные планы и услуги подходят для всех бюджетов. Мы предлагаем различные пакеты интернета и телевидения, чтобы каждый мог выбрать то, что ему нужно. Мы также предоставляем выгодные акции и скидки для пенсионеров и новых репатриантов.

Наш телефонный отдел *3554 работает круглосуточно 7 дней в неделю на русском языке, не нужно долго дозваниваться как принято в других компаниях.

Наше основное преимущество это качество обслуживания, мы гордится тем, что мы предоставляем высококачественный сервис и техническую поддержку для всех наших клиентов. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам с любыми вопросами и у нас есть все решения.

Устанавливаем роутеры ведущих компаний на рынке оптоволокно Tipi link и Tenda.



Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и получить консультацию от наших экспертов! Мы готовы помочь вам в любое время дня и ночи. https://isp-max.com - ваш интернет провайдер «Максимум» интернет-услуг и технической поддержки в Израиле!

Телефон *3554



*на правах рекламы

