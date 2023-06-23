



Исландская книга: Почему на острове сложно найти себе пару

Небольшое по количеству населения островное государство Исландия – страна достаточно закрыта и никогда не являлась объектом желания для эмигрантов. Переехать туда, конечно, можно, но желающих немного – это тяжело, долго, хлопотно и затратно. Поэтому у исландцев сегодня серьезные проблемы с притоком "свежей крови": в генетическом смысле они просто варятся в собственном соку.



Население страны – чуть больше 370 тысяч человек, и басни о том, что все они друг друга знают, не такие уж байки. Если исландец не хочет прославиться на всю округу, ему нужно вести себя аккуратно в общественных местах, иначе через пару дней о его проделках будет знать половина острова. Некоторые иностранцы шутят над исландцами, спрашивая, правда ли те лично знакомы со своим президентом.



В такой ситуации возникают некоторые проблемы с романтическими отношениями. Из-за того, что жители Исландии веками женились только друг на друге, весомая часть населения острова – родственники. На самом деле все они друг другу родственники, но немаловажную роль играет степень родства. Например, жениться на двоюродных или троюродных родственниках нельзя, а вот четырехюродные и дальше уже считаются почти чужими людьми.



В стране есть специальный интернет-ресурс “Исландская книга”, созданный еще в 2003 году. В его базе данных содержится информация обо всех жителях страны и их родстве. Каждый исландец может посмотреть там свое генеалогическое дерево и узнать, кем были его предки.



"Исландская книга" основана на родословных, исторических документах, свидетельствах о заселении острова. Возраст многих источников – сотни лет, их тщательно собрали вместе, оцифровали и сделали удобный сервис.



Любой гражданин Исландии может авторизоваться на сайте и через личный кабинет получить доступ к родословной. Молодежь активно пользуется Исландской книгой для наведения справок о потенциальных партнерах – достаточно ввести имя и фамилию и сервис с высокой точностью покажет степень родства. Для многих исландцев такой "пробив" кандидатов – обязательная процедура перед началом отношений.