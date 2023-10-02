



“Исламский джихад”: Парфюмеры в Газе выпускают духи в тематике ракет – фото

На видео, которое появилось в палестинских СМИ в воскресенье, 1 октября, показано, как парфюмерный магазин в Газе анонсирует свой новейший ароматв тематике ракет. На презентации изображена ракета, использованная в недавних ракетных обстрелах Израиля из Газы.



В твите израильского репортера аромат назван “Бурак 100”, в честь ракет дальнего действия, использованных против Израиля в ходе “Исламского джихада”.

В видеоролике под названием “В Газе духи пахнут ракетами сопротивления” владелец парфюмерного магазина 23-летний Билал Абу Сарайя, разговаривает описывает растущий спрос на парфюмерную тематику в честь”Исламского джихада”.



Рекламодатель ссылается на “вдохновение” операции “Стражи стены” 2021 года в Газе.



"Это была старая идея, но в последнее время она стала популярной среди молодежи – людей бунтующих и любящих сопротивление!" – добавил Сарайя по-арабски.



Он объяснил, что ароматы определяются тем, что ищет покупатель, и что они названы в честь различных фракций и террористических групп, например “Исламский джихад” и “Бригады мучеников аль-Аксы”.