



Искусство израильского хайпа: 19-летняя назвала 45-летнего ухажера педофилом



19-летняя Адель Коган опубликовала в Твиттере подробную информацию о 45-летнем мужчине, который “подкатился” к ней, и вызвала бурю реакции, в том числе со стороны журналистов - таких, как Инон Магаль и Йоси Давидов.



Адель Коган (19 лет) из Холона опубликовала фотографию сообщения, полученного ею в WhatsApp от мужчины на 27 лет старше ее, который просил познакомиться с ней поближе. "Доброе утро в буквальном смысле, кто вы", - написала она. Позже она также написала в Твиттере: "Какой педофил", твит, который был удален из-за потока ответов, которые она получила - в том числе от журналистов Йоси Давидова и Инона Магаля. Магаль написал: "Душечка, тридцать лет назад я таких, как ты десятками на грузовики сажал".



"Этот человек не был сохранен в моих контактах, и я не знала, кто он такой", - говорит Адель в беседе с порталом mako. "На фотографии в профиле он выглядел очень старым. Это не было позором, для меня это была шутка, потому что я его не знаю и никогда в жизни не давала ему свой номер телефона". Когда я опубликовала сообщение в Twitter, я не ожидала, что это произойдет. Сегодня утром я проснулась от шквала сообщений от людей, которые спрашивали, все ли со мной в порядке. Среди комментаторов были в основном мужчины, которые меня стыдили".



Есть несколько сотен тысяч просмотров твита, - отмечает она, - и он привел с собой группу людей, которые писали мне в частном порядке. Один из них назвал меня отталкивающей и злой женщиной, уродливой внутри и снаружи. После реакции Давыдова я написала в Твиттере разъяснение для всех, кто на меня сердится. Я сожалею, что написала там слова "какой-то педофил". Это было в свете разницы в возрасте между нами, и, не дай Бог, потому что я думаю, что он действительно педофил". С другой стороны, говорит она, есть и положительные отзывы: "Есть много людей, которые поддерживают. Они спрашивают, в каком мире 45-летний мужчина посылает сообщение 19-летней девушке. Я благодарю всех, кто поддержал меня и был рядом со мной".



На фоне потока реакций Янон Магал, как уже упоминалось, также поделилась своим твитом и написала: "Какая мерзость. Кто-то посылает кому-то обычное и вежливое сообщение с интересом в частном порядке, а она в ответ позорит его в Интернете. Я получил несколько таких сообщений. И скольких женщин я мог бы так презирать. Но это, наверное, относится только к той стороне, которая всегда является жертвой. И специально для подонков с плохим характером. Знак эпохи".



Йоси Давидов написал: "Мне жаль, что автор чувствовала себя неловко перед лицом неприятной реакции, которую она получила от различных комментаторов, я уверен, что человек, который не подозревается в педофилии, не женат и не имеет детей - и я имею в виду объект бури, Иегуду Леви Гинона - испытывает те же чувства перед лицом серьезных обвинений. Автор решил обвинить его в опрометчивости, и среди прочего: педофилии и в том, что он женат, что, конечно, рисует его в очень негативном моральном свете. Иегуда Леви Гинон не женат, не педофил и т.д. Я надеюсь, что г-н Леви подаст в суд за свое оскорбление и положит конец травле в сети, которая не имеет под собой оснований и доказательств".





