



Ирландия введет маркировку на алкоголе, предупреждающую о рисках для здоровья

Ирландия первой в мире введет политику маркировки алкоголя. Этикетки будут предупреждать о калорийности, риске рака, заболеваниях печени и опасности употребления алкоголя во время беременности. Об этом пишет The Guardian.



Министр здравоохранения Стивен Доннелли 22 мая подписал соответствующий закон. Он вступит в силу 22 мая 2026 г., чтобы дать предприятиям время адаптироваться к изменениям.



Поставщиков алкогольных напитков обяжут размещать предупреждения на упаковке продукта, а также направлять покупателей на сайт Управления здравоохранения Ирландии, чтобы узнать больше об употреблении алкоголя. Подобную информацию будут также распространять в пабах.



В 2001 году в Ирландии один человек в среднем выпивал 14,3 литра чистого алкоголя в год. По данным Совета по исследованиям здравоохранения, сейчас этот показатель упал до 10,2 литра.

