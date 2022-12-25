



Ирины Винер: Измена мужчины — не повод для развода

Этим летом вся страна узнала новость о распаде пары Ирины Винер и Алишера Усманова. Супруги прожили в браке почти 30 лет. Они не хотели афишировать причины своего развода, но представители СМИ все равно узнали некоторые детали.



По догадкам журналистов, тренер по художественной гимнастике и бизнесмен расстались из-за супружеской измены. Предполагали, что Усманов изменял жене. Однако, недавно Ирина Александровна опровергла предположения СМИ. Она заявила, что вполне спокойно относится к такой слабости мужчин, как измена.



«У Соломона была тысяча жен. Тысяча! Мусульмане имеют четыре жены. И не секрет, что у многих наших знакомых есть вторые семьи. Это сама природа — мужчина полигамен. Например, у Рамзана Кадырова 14 детей, не от одной женщины. И это, может быть, и неплохо. А женщина может родить только от одного мужчины, от единственного», — убеждена Винер.



Винер рассказала, что в Узбекистане, от куда она и ее бывший супруг родом, многоженство только приветствуется. Конечно, это не всегда заканчивается хорошо, но зачастую люди создают вполне крепкие и здоровые семьи. Однако в качестве отрицательного при мера она привела в пример произведение Абдуллы Кадыри “Минувшие дни”.

