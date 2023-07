Ирину Шейк заподозрили в романе с бывшим мужем Жизель Бюндхен

Супермодель Ирину Шейк заподозрили в тайном романе с 45-летним квотербеком НФЛ Томом Брэди, который развелся с Жизель Бюндхен.



По данным газеты Daily Mail, парочку подловили, когда один из самых завидных женихов Америки нежно гладил знаменитость в его автомобиле.



Инсайдеры заверяют, что Брэди забрал супермодель из отеля в Лос-Анджелесе к себе домой, где парочка пробыла до утра. Между тем, представитель Шейк Чери Боуэн опровергает слухи о тайном романе.



"Это — полная ложь. Это полностью злонамеренный и вымышленный рассказ о том вечере", — отметила Боуэн.

Update: Tom Brady is rumored to be dating Ronaldo and Bradley Cooper's ex, Model Irina Shayk, per @TMZ pic.twitter.com/6EqV8j1VMH