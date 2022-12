Ирина Салтыкова: мне изуродовали фигуру

Певица Ирина Салтыкова нелестно отозвалась о работе стилистов шоу «Суперстар! Возвращение». Она назвала уродующим фигуру костюм, который ей подобрали для последнего выпуска.



Салтыкова исполнила композицию Кайли Миноуг Can’t Get You Out of My Head. Салтыкова вышла на сцену в пикантном наряде. Артистка выступала в блестящей облегающей одежде, нижняя часть которой напоминала трусы с высокой талией. Образ дополнили черные колготки и высокие сапоги на платформах.



Критик Сергей Соседов назвал Салтыкову сексапильной. Самой артистке костюм совсем не понравился, о чем она сообщила в соцсетях.

«Он уродует мою фигуру, сорри. Работать в таких трусах мало удовольствия!» — написала знаменитость.

Певица добавила, что ей было лень спорить со стилистами.