



Иранская Ким Кардашьян вновь легла под нож и умерла

Иранская "Ким Кардашьян", звезда Instagram Кристина Эштен Гуркани легла под нож для очередной пластической операции, в результате чего умерла.



Как стало известно, после хирургического вмешательства у нее начались осложнения - случился сердечный приступ.



Блогерша скончалась в 34 года. По словам ее родственников, сердечный приступ у нее случился во время восстановления после пластической операции. Что именно она хотела себе "исправить", не уточняется.



Гуркани жила в Калифорнии с членами своей семьи, иммигрировавшими в США из Ирана. Она была известна в социальных сетях из-за своего невероятного сходства со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян."С великой грустью и с разбитым сердцем мы сообщаем о смерти нашей прекрасной дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", — написала ее семья.