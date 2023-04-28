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Иранская Ким Кардашьян вновь легла под нож и умерла
28.04.2023 14:55 Алина Груднева

Иранская Ким Кардашьян вновь легла под нож и умерла

Иранская "Ким Кардашьян", звезда Instagram Кристина Эштен Гуркани легла под нож для очередной пластической операции, в результате чего умерла.

Как стало известно, после хирургического вмешательства у нее начались осложнения - случился сердечный приступ.

Блогерша скончалась в 34 года. По словам ее родственников, сердечный приступ у нее случился во время восстановления после пластической операции. Что именно она хотела себе "исправить", не уточняется.
 

Гуркани жила в Калифорнии с членами своей семьи, иммигрировавшими в США из Ирана. Она была известна в социальных сетях из-за своего невероятного сходства со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

"С великой грустью и с разбитым сердцем мы сообщаем о смерти нашей прекрасной дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани", — написала ее семья.
 

 

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