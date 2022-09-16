



Иран расследует смерть женщины, задержанной полицией нравов

Президент Ирана распорядился провести расследование по делу молодой женщины, которая впала в кому во время содержания под стражей в Тегеране и умерла в больнице, сообщили иранские государственные СМИ в пятницу. Полиция сообщила, что у нее случился сердечный приступ.



По сообщению государственного информационного агентства IRNA, президент Ибрагим Раиси попросил министра внутренних дел Ахмада Вахиди "незамедлительно и с особым вниманием расследовать причины инцидента".



Согласно сообщениям в социальных сетях, 22-летняя Махса Амини была задержана в начале этой недели так называемой "полицией нравов" после того, как полицейские, по-видимому, нашли недостатки в ее головном платке или хиджабе.



Платок стал обязательным для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и сотрудники полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.



Полиция сообщила в четверг, что Амини была доставлена ​​в больницу после того, как у нее якобы случился сердечный приступ во время содержания под стражей. Новостные сайты, выступающие за реформы, процитировали дядю Амини, который сказал, что у нее не было сердечных заболеваний.



На официальном сайте судебной системы Ирана Mizan.news сообщается, что главный прокурор Тегерана Али Салехи приказал полицейской группе судебно-медицинских экспертов изучить медицинские аспекты дела.



Полиция нравов Ирана в последние годы подвергалась критике за то, как она обращается с людьми, особенно с молодыми женщинами.



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил за более мягкое отношение к женщинам, не соблюдающим официальный дресс-код. Но сторонники жесткой линии призывают к суровым наказаниям вплоть до избиения плетями, утверждая, что разрешение женщинам показывать свои волосы ведет к моральному разложению и распаду семей. Судебная власть в последние годы призвала людей сообщать о женщинах, которые не носят хиджаб.



С 2017 года, после того как десятки женщин публично сняли платки на волне протестов, власти приняли более жесткие меры.



Дело Амини вызвало осуждение со стороны иранских знаменитостей, спортсменов и других общественных деятелей.

