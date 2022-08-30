



Иран закрывает границы с Ираком и прекращает полеты - иранское телевидение

Иран закрыл свои границы с Ираком и призвал своих граждан избегать поездок туда, заявил во вторник высокопоставленный иранский чиновник на фоне вспышки насилия после того, как влиятельный шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр заявил, что уходит из политики.



В результате ожесточенных столкновений в Багдаде в понедельник погибло не менее 20 человек после того, как заявление Садра побудило его сторонников штурмовать правительственный дворец и сражаться с соперничающими группировками.



Миллионы иранцев ежегодно приезжают в иракский город Кербела для участия в ритуале Арбаин, который знаменует собой окончание 40-дневного траура по внуку пророка Мухаммеда, имаму Хусейну. В этом году Арбаин приходится на 16-17 сентября.



"Граница с Ираком закрыта. Из соображений безопасности иранцам необходимо воздерживаться от поездок в Ирак до дальнейшего уведомления", — цитирует государственное телевидение заместителя министра внутренних дел Ирана Маджида Мирахмади.



"Мы пытаемся организовать экстренный рейс, чтобы вернуть иранцев из Ирака и Багдада, которые в настоящее время находятся в аэропорту. Мы надеемся эвакуировать их сегодня", — сообщили в иранской авиакомпании.

