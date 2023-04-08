



Иран устанавливает камеры, чтобы идентифицировать женщин без хиджаба

Полиция объявила, что власти Ирана начали устанавливать камеры в общественных местах для идентификации женщин, нарушающих дресскод.



Полиция заявила, что женщинам, замеченным с непокрытыми волосами, будут отправлены "предупреждающие текстовые сообщения о последствиях".



По словам полиции, это поможет предотвратить "сопротивление закону о хиджабе".



Протесты были вызваны в прошлом году смертью под стражей в полиции Махсы Амини, молодой курдской женщины, арестованной по обвинению в нарушении правил ношения хиджаба.



После смерти Амини все больше женщин отказываются от ношения хиджаба, особенно в крупных городах, несмотря на риск ареста.



В заявлении полиции, опубликованном государственным информационным агентством Исламской Республики, говорится, что система использовала так называемые "умные" камеры и другие инструменты для идентификации и отправки "предупреждающих сообщений нарушителям закона о ношении хиджаба".



По закону женщины обязаны покрывать волосы хиджабом (головным платком) с тех пор, как Исламская революция 1979 года ввела строгое толкование религиозного закона. Женщинам, нарушившим закон, грозит штраф или арест.



В субботнем заявлении полиции хиджаб описывается как "одна из цивилизационных основ иранской нации" и содержится призыв к владельцам бизнеса соблюдать правила посредством "тщательных проверок".



В прошлую субботу президент Ирана Эбрагим Раиси повторил, что иранские женщины должны носить хиджаб как "религиозную необходимость".



Однако глава судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени-Эджеи предупредил в пятницу, что массовые репрессии могут быть не лучшим способом побудить женщин следовать правилам.



"Культурные проблемы должны решаться культурными средствами… Если мы хотим решать такие проблемы арестами и заключением в тюрьму, затраты возрастут, и мы не увидим желаемой эффективности", — сказал он.

