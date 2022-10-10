



Иран: рабочие нефтехимического завода присоединяются к протестам против режима

На 25-й день массовых протестов в Иране рабочие нефтехимических производств в Аславии и Кангане в Бушерском районе (южный Иран) объявили забастовку, выступая за свержение режима исламистов.



По данным иранских оппозиционных СМИ, начали забастовку и рабочие нефтеперерабатывающего завода в Абадане.



Впервые с начала столкновений работники важных секторов экономики Ирана объединились и присоединились к протесту как единая сила.



Эскалация протеста набирает обороты. Стычки с силовиками не ослабевают даже спустя почти месяц после их начала. Это обнадеживающая новость для молодых прогрессивных иранцев, которая совсем не воодушевляет режим Хаменеи.



