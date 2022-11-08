



Иран обвинил двух журналисток в "пропаганде против системы"

Иран предъявил двум женщинам-журналистам обвинения в пропаганде против государства в связи с подавлением протестов, вспыхнувшех 16 сентября, когда 22-летняя Махса Амини скончалась после ареста по обвинению в нарушении строгих иранских правил ношения хиджаба для женщин.



Нилуфар Хамеди и Элахех Мохаммади, которые уже провели более месяца под стражей, "были арестованы за пропаганду против системы и заговор против национальной безопасности", — сообщил на еженедельном брифинге в Тегеране официальный представитель судебной власти Масуд Сетайеши.



30-летняя Хамеди, журналистка реформистской газеты "Шарг", была арестована 20 сентября после того, как посетила больницу, где перед смертью Амини провела три дня в коме.



35-летняя Мохаммади, репортер газеты Ham Mihan, была арестована 29 сентября после того, как поехала в родной город Амини Сакез в провинции Курдистан, чтобы освещать ее похороны.



Реформистская газета "Сазандеги" сообщила в конце прошлого месяца, что более 20 журналистов арестованы за сообщения о смерти Амини или последовавших за этим беспорядках.



30 октября более 300 журналистов выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали задержание их коллег и отказ в их правах, включая доступ к адвокату.

