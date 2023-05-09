



IQ выше, чем у Эйнштейна: 11-летная девочка планирует колонизировать Марс

11-летняя Адхара Перес Санчес из Мехико (Мексика), у которой IQ выше, чем у Эйнштейна, получает степень магистра в области инженерии и надеется однажды стать астронавтом NASA. Об этом рассказывает Daily Mail.



Девочка выросла в районе Тлахаук в бедной семье и в школе над ней часто издевались за то, что она страдает аутизмом. Такой диагноз был поставлен ей в возрасте трех лет после того, как у нее значительно ухудшилась речь.



После нескольких лет безразличия учителей и издевательств со стороны одноклассников, из-за которых она трижды меняла школу, Адхара начала изолироваться от общества, рассказали ее родственники в интервью журналу Marie Claire Mexico.



Чтобы помочь дочери справиться с депрессией, мать записала ее на терапию, а вскоре ей посоветовали отправить ее в Центр внимания к талантам (CEDAT), школу для одаренных детей. Именно там было подтверждено, что IQ девочки составляет умопомрачительные 162 — выше, чем у Альберта Эйнштейна и ее кумира Стивена Хокинга, у которых IQ составлял 160.



По данным Goalcast, она закончила начальную школу в возрасте пяти лет, а через год окончила среднюю и старшую школу. 11-летняя девочка уже получила степень бакалавра в области системной инженерии в Университете CNCI и в настоящее время изучает магистерскую программу по математике в Технологическом университете Мексики.



Девочка надеется однажды попасть в поле зрения NASA и мечтает исследовать Марс, что бы в будущем возможно колонизировать эту планету. В своем Instagram она часто появляется в экипировке с логотипом космического агентства.



Девочка надеется продолжить свое образование в Университете Аризоны, где она сможет изучать астрофизику. Университет предложил ей стипендию, но ее получение было отложено из-за проблем с визой.



Когда Адхара не учится, чтобы стать астронавтом, она работает с Мексиканским космическим агентством, чтобы помочь популяризировать космические исследования и математику среди других молодых девушек.