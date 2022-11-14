



IQ 11-летнего британского вундеркинда выше, чем у Эйнштейна и Хокинга

Юсуф Шах, которому всего 11 лет, превзошел Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, набрав наивысший балл, какой только можно вообразить, в тесте IQ Mensa – 162 балла, в то время как Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг, имели IQ около 160 баллов.



Мальчик учится в шестом классе начальной школы Wigton Moor в Лидсе, сообщает Yorkshire Evening Post. Семья Юсуфа Шаха решила, что ребенок будет готовиться к тесту одновременно с подготовкой к поступлению в среднюю школу. Для теста Юсуф Шах должен был ответить на 15 вопросов за три минуты, что он сделал блестяще.



“Я до сих пор говорю ему, что “твой папа все еще умнее тебя”, – отмечает отец Юсуфа, Ирфан. “Мы спокойно ко всему относимся. Даже если ты талантлив, ты должен быть самым трудолюбивым”.