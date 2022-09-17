



iPhone 14: во сколько обойдется израильтянам новинка

Корпорация Apple недавно представила миру свой новый продукт — iPhone 14. Сейчас же стало известно, во сколько обойдется новинка жителям Израиля.



Согласно информации компании iDigital, которая оказывает услуги комплексного интернет маркетинга, новая линейка продуктов Apple подорожала на 100 долларов, по сравнению с предыдущей.



Но цену компания подняла на ключевых рынках, в США и Китае она пока остается прежней.



Исходя из этих данный получается, что поклонникам "яблок" придется выложить около 3 800 шекелей за iPhone 14 с памятью 128 ГБ, а версия Pro Max обойдется покупателям в примерно 5 150 шекелей.



Версия iPhone 14 Pro Max на 512 ГБ будет стоить порядка 6 600 шекелей, а за 14 iPhone Pro Max с объемом памяти 1 ТБ израильтянам придется заплатить почти 7 500 шекелей.