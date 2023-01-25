



Интернет в Израиле лучший в мире по соотношению цена-качество – отчет

Индекс Global Internet Value, опубликованный Surfshark, поставщиком инструментов для защиты конфиденциальности, показал, что в Израиле лучший в мире интернет с точки зрения соотношения цены и качества. Индекс рассчитывается путем деления скорости интернета в каждой стране на доступность интернета, чтобы определить, какие страны переплачивают за свой интернет.



Индекс израильского интернета составил 0,663 балла, что в 9 раз выше среднемирового показателя. Это означает, что израильтяне получают свой интернет по более справедливой цене по сравнению с другими странами. Сингапур, Дания, Франция и Австралия входят в пятерку лучших в мире.



В Западной Азии Израиль не только занимает первое место, но и его индекс в девять раз выше, чем в среднем по региону. Израиль также лидирует в Азии, за ним следуют Сингапур и Южная Корея.



В Европе 78% граждан пользуются интернетом по справедливым ценам. Дания занимает первое место на континенте с индексом почти в четыре раза выше среднего, за ней следует Франция. В Северной Америке 70% людей могут подключиться к Интернету по справедливым ценам, при этом США предлагают более выгодное соотношение цены и качества для своего Интернета, чем Канада.





В общей сложности 61% людей в мире переплачивают за свои интернет-соединения. Страны с наименее доступным интернетом в основном расположены в Африке – Йемен, Зимбабве, Уганда, Камерун и Мозамбик. На региональном уровне Океания обеспечивает самый доступный интернет благодаря Новой Зеландии на 25-м месте и Австралии на 5-м.



Индекс был создан путем ранжирования 117 стран и территорий на основе индекса стоимости Интернета, определяемого соотношением скорости фиксированного широкополосного и мобильного интернета к доступности.