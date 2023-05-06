



Интересные детали церемонии коронации Чарльза ІІІ

Процесс коронации был разделен на пять этапов: признание, клятва, помазание, инвеститура и коронация. После этого последовало возведение на престол и чествование.



На торжественный прием прибыли около 2000 гостей. Первая леди Украины елена Зеленская сидела рядом с супругой президента США Джилл Байден и их внучкой, одетыми в цвета украинского флага.



Членов британской королевской семьи во время коронации были рассажены так, что два ряда заняли родственники Чарльза, которые продолжают активно исполнять обязанности членов королевской семьи.



Младший сын короля принц Гарри присутствовал на коронации один и прилетел в Лондон коммерческим рейсом, его жена Меган Маркл не приехала на торжество.



Коронация Чарльза стала первой в Британии за последние 70 лет и только второй в истории, транслируемой по телевидению.



Кресло, которое использовали для коронации, уже 700 лет. Оно считается старейшим предметом мебели в Великобритании, который до сих пор используется по своему первоначальному назначению.



Основным цветом церемонии стали цвета украинского флага – синий и желтый.