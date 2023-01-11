Инстасамка отказалась от мата в песнях ради выступлений в России
Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) решила изменить репертуар, чтобы продолжать выступать в России. Певица отказалась от нецензурной лексики в треках и вызывающего поведения на концертах.
Инстасамка отреагировала в соцсетях на инициативу главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, призвавшей запретить концерты артистки в России. Одна из причин такого предложения — бесконтрольная продажа билетов, из-за которой попасть на выступления певицы могут зрители младше 18 лет.
Ранее Екатерина Мизулина сказала, что Инстасамка рекламирует магазины с наркотиками, а на концертах развращает детей.
Зотеева, обосновавшаяся в Дубае, заверила, что ее команда обновила каталог и везет в Россию новую программу без мата и старого материала. По словам Инстасамки, ее фирменные выходки на сцене остались в прошлом.
"Мы ни в коем случае не пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее", — подчеркнула "исправившаяся" атристка.
Певица добавила, что она и ее команда "просто соскучились" по аудитории. По словам Зотеевой, они хотят привезти в Россию только классную музыку и хорошее настроение.