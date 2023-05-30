



Инстасамка дала обещание Мизулиной относительно творчества

Российская рэп-исполнительница Инстасамка пообещала главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной поменять тексты в своих композициях.



Соответствующую информацию распространил Telegram-канал Shot.



По словам источника, Дарья Зотеева сказала Мизулиной, что устранит из текстов все упоминания наркотиков, а также минимизирует мат и пропаганду разврата.



Концерты Инстасамки в РФ были отменены, поскольку ее обвинили в рекламе магазинов по продаже наркотиков и в развратных действиях по отношению к детям.



Концертный тур певицы, решившей вернуться в Россию из Дубая, перенесли на 2024 год.

