Instagram запустит текстовое приложение – конкурент Twitter

Instagram готовит к запуску собственное текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас приложение находится в стадии тестирования, к которому привлекли неназванных знаменитостей.



Ожидается, что новый сервис будет отделен от самого Instagram и может начать работать уже в июне, написала в Twitter преподаватель Калифорнийского университета Лия Хаберман. Она также опубликовала скриншоты ранней версии приложения.



Как пишет Bloomberg, ранее в СМИ уже появлялась информация, что Meta, материнская компания Instagram, ведет работу над текстовым приложением под кодовыми названиями “P92” или “Барселона”.



Илон Маск после приобретения Twitter в конце 2022 года внедрил в соцсети большое количество нововведений, многие из которых не понравились значительной части пользователей. Из-за этого некоторые знаменитости объявили об уходе с платформы.

Based on a (somewhat blurry) example I got, Meta's new app looks a lot like Twitter.



So, could this take over all the Twitter screenshots we've been seeing on the Feed lately? Maybe.



It’s impossible to predict how audiences will respond but this could be an alternative. pic.twitter.com/xgQa1kUjCl