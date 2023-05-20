



Instagram запустит текстовое приложение – конкурент Twitter

Instagram готовит к запуску собственное текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас приложение находится в стадии тестирования, к которому привлекли неназванных знаменитостей.



Ожидается, что новый сервис будет отделен от самого Instagram и может начать работать уже в июне, написала в Twitter преподаватель Калифорнийского университета Лия Хаберман. Она также опубликовала скриншоты ранней версии приложения.



Как пишет Bloomberg, ранее в СМИ уже появлялась информация, что Meta, материнская компания Instagram, ведет работу над текстовым приложением под кодовыми названиями “P92” или “Барселона”.



Илон Маск после приобретения Twitter в конце 2022 года внедрил в соцсети большое количество нововведений, многие из которых не понравились значительной части пользователей. Из-за этого некоторые знаменитости объявили об уходе с платформы.