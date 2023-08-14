



Instagram vs папарацци: “Честные” фото Джей Ло в бикини

Дженнифер Лопес на курорте сделала себе пляжные фото и продемонстрировала подписчикам свою фигуру в эффектном белом купальнике. Однако похожие кадры успели сделать и папарацци.



В конце июля Дженнифер Лопес отметила день рождения, ей исполнилось 54 года, и выглядит она просто роскошно. В честь своего праздника Джей Ло собрала всех близких на небольшую вечеринку у бассейна и устроила скромный, но веселый праздник с танцами на столе и трогательными тостами. Сразу после певица отправилась в отпуск в любимую Италию.



В этом году она остановилась в приморском городе Амальфи у Салернского залива. Первым делом Джей Ло решила устроить фотосессию. Звезда опубликовала в Instagram несколько снимков, где продемонстрировала свою подтянутую фигуру. На этот раз исполнительница надела крошечное белое бикини на завязках.

Однако чуть позже DailyMail опубликовало снимки Джей Ло, сделанные папарацци в то же время и месте. На них она загорала на пляже в том же купальнике, но уже с платком на голове. Поклонники увидели настоящую Джен, без прикрас и фотошопа, убедившись, что звезда роскошна в любом виде.