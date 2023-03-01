



Индию ждет аномально жаркая весна после самого теплого февраля за всю историю

В период с марта по май в Индии, вероятно, будут наблюдаться волны аномальной жары, особенно в центральных и северных штатах, выращивающих пшеницу, сообщило во вторник метеорологическое бюро, отметив, что в этом году февраль был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, пишет Reuters



Аномальная жара второй год подряд может снизить производство пшеницы, рапса и нута и осложнить усилия правительства по снижению продовольственной инфляции.



Более высокие температуры также могут привести к увеличению энергопотребления в летний период.



По информации Метеорологического департамента Индии, в марте, решающем месяце для созревания озимых культур, максимальные температуры выше обычных вероятны в большинстве частей страны, за исключением полуостровной Индии.



"Урожай пшеницы уже испытал стресс из-за высоких февральских температур. Более теплый март определенно приведет к снижению урожайности", — сказал зерновой трейдер из международной торговой компании в Мумбаи.



Индия выращивает только один урожай пшеницы в год, с посевом в октябре и ноябре и сбором урожая в марте.



Волна жары сократила производство пшеницы в Индии в 2022 году и вынудила второго по величине производителя в мире запретить экспорт .



Средняя максимальная температура в феврале составила 29,54 градуса по Цельсию, самая высокая с 1901 года, когда в индии стали фиксировать метеонаблюдения.



По данным метеорологической службы, в феврале в стране выпало на 68% меньше осадков, чем обычно.