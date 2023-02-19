



Индия встретила 12 гепардов из Южной Африки

В субботу Индия приветствовала 12 гепардов из Южной Африки, которые присоединятся к восьми другим гепардам, полученным из Намибии в прошлом году в рамках амбициозного проекта по возвращению больших кошек в страну спустя 70 лет после их истребления.



Самолет с гепардами приземлился на авиабазе Гвалиор, сообщает информационное агентство Press Trust of India. Затем кошек на вертолетах доставили в национальный парк Куно в индийском штате Мадхья-Прадеш, где их выпустили в карантинные вольеры.



В январе Индия заявила, что планирует импортировать 12 кошек ежегодно в течение следующих восьми-десяти лет в рамках соглашения, подписанного двумя африканскими странами.



Популяции гепардов в большинстве стран сокращаются. Южная Африка, где большим кошкам не хватает места, является исключением.



В сентябре восемь гепардов, доставленных из Намибии, были выпущены в обширный национальный парк Куно в центральной Индии.



Когда-то гепарды были широко распространены в Индии, но вымерли в 1952 году из-за охоты и потери среды обитания. Они остаются первым и единственным хищником, вымершим с момента обретения Индией независимости в 1947 году. Индия надеется, что импорт африканских гепардов поможет усилиям по сохранению дикой приироды страны.



Во всем мире в дикой природе насчитывается менее 7000 взрослых гепардов, и сейчас они населяют менее 9% своего первоначального ареала. Сокращение среды обитания из-за увеличения численности населения и изменения климата представляет собой огромную угрозу для их вида.