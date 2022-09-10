



Император Японии планирует приехать на похороны королевы Елизаветы

Император Японии Нарухито и премьер-министр Фумио Кисида планируют присутствовать на похоронах британской королевы Елизаветы, сообщают японские СМИ.



Это будет первая зарубежная поездка Нарухито с момента вступления на престол в мае 2019 года. Императрица Масако также выразила желание принять участие, и правительство Японии организует их поездку, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на правительственные источники.



Кисида рассматривает возможность участия в похоронах, которые, по словам Британии, состоятся чуть более чем через неделю, прежде чем отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций в конце месяца, сообщило в субботу телевидение Asahi.



Британские королевские особы и императорская семья Японии имеют давние связи. Император был приглашен в Великобританию королевой в 2020 году, но поездка была отложена из-за пандемии.

Королева Елизавета, которая посетила Японию в 1975 году, чтобы встретиться с тогдашним императором Хирохито, внесла "большой вклад" в укрепление связей Японии с Великобританией, заявил премьер-министр Кисида в пятницу.



Имеператор Нарухито, который учился в Оксфордском университете в 1980-х годах так же как и императрица Масако, выразил соболезнования королевской семье и сказал, что он "глубоко опечален" смертью королевы, сообщило Агентство императорского двора.



В пятницу император и императрица объявили трехдневный траур.



Японский император редко посещает королевские похороны за границей. В 1993 году тогдашний император Акихито, ныне почетный император, вместе с императрицей Мичико присутствовал на государственных похоронах короля Бельгии Бодуэна.

