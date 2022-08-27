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Илон Маск выступил против закрытия АЭС
27.08.2022 19:45 Александр Юзовский

Илон Маск выступил против закрытия АЭС

Американский предприниматель Илон Маск выступил против закрытия атомных электростанций.

В своем Twitter он заявил, что закрытие АЭС - безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды.

Он наоборот призвал "увеличивать производство атомной энергии".

 

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