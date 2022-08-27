



Илон Маск выступил против закрытия АЭС

Американский предприниматель Илон Маск выступил против закрытия атомных электростанций.



В своем Twitter он заявил, что закрытие АЭС - безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды.



Он наоборот призвал "увеличивать производство атомной энергии".



