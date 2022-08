Илон Маск выступил против закрытия АЭС

Американский предприниматель Илон Маск выступил против закрытия атомных электростанций.



В своем Twitter он заявил, что закрытие АЭС - безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды.



Он наоборот призвал "увеличивать производство атомной энергии".





Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down.