Илон Маск выступил против закрытия АЭС
Американский предприниматель Илон Маск выступил против закрытия атомных электростанций.
В своем Twitter он заявил, что закрытие АЭС - безумие с точки зрения национальной безопасности и вредно для окружающей среды.
Он наоборот призвал "увеличивать производство атомной энергии".
Countries should be increasing nuclear power generation! It is insane from a national security standpoint & bad for the environment to shut them down.— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022