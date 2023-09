Илон Маск впервые показал миру своих малышей-близнецов

Американский миллиардер Илон Маск впервые согласился сфотографироваться с близнецами, которых ему родила Шивон Зилис, и показать кадры всему миру.



Соответствующий кадры опубликовал журналист Уолтер Айзексон, который пишет о нем биографию.



Фотографии были сделаны в доме ШИвон в Остине, штат Техас. На одном из кадров Маск держит одного из близнецов на коленях. На втором - малыш знакомится с роботом.



Ever since imbibing Isaac Asimov stories as a kid, Musk has worried that our robots could turn on us. This Time excerpt of https://t.co/7JGHd10lOC explains why and what he’s doing about it. https://t.co/EiXqmMi3E6 pic.twitter.com/loKKgwYoIx