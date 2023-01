Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд

Ранее, Илон Маск стал вторым человеком в истории, накопившим личное состояние в размере более $200 млрд, преодолев этот рубеж в январе 2021 года, через несколько месяцев после Джеффа Безоса.



Теперь главный исполнительный директор Tesla стал первым в своем роде - единственным человеком в истории, состояние которого уменьшилось на $200 млрд.



Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска упало до $137 млрд после падения акций Tesla в последние недели. Его состояние достигло пика в $340 млрд 4 ноября 2021 года, и он оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал Бернар Арно, французский магнат, стоящий за компанией LVMH, производящей предметы роскоши.



В октябре 2021 года Tesla впервые превысила рыночную капитализацию в $1 трлн, присоединившись к таким технологическим гигантам, как Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon com Inc и материнской компании Google - Alphabet Inc, хотя ее электромобили составляли лишь малую часть всего автомобильного рынка.



Теперь доминирование Tesla на рынке электромобилей, на котором основана ее высокая оценка, находится под угрозой, поскольку конкуренты догоняют ее,