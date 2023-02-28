



Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск, по подсчетам Bloomberg, вернул себе место самого богатого человека в мире после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно, сообщает CNN.



Генеральный директор Tesla уступил лидерство Бернару Арно, генеральному директору французского бренда предметов роскоши LVMH (LVMHF), в декабре прошлого года, в результате чего Маск стал вторым в списке более чем на два месяца. Однако по состоянию на понедельник Bloomberg сообщает, что повышение стоимости акций Tesla вернуло Маска на вершину миллиардеров.



По данным Bloomberg, состояние Маска на понедельник после закрытия рынков составляло около 187,1 млрд долларов, что немного превышает состояние Арно в 185,3 млрд долларов.



Маск может считаться самым богатым человеком в мире, но он также является рекордсменом по самому большому состоянию, когда-либо потерянному кем-либо в истории. В конце прошлого года Маск стал первым человеком, когда-либо потерявшим состояние в размере 200 миллиардов долларов — после того, как его собственный капитал упал с примерно 340 миллиардов долларов в ноябре 2021 года до 137 миллиардов долларов в декабре 2022 года.

