Илон Маск скандально прокомментировал контрнаступление ВСУ

Основатель SpaceX и миллиардер Илон Маск заявил, что в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины, Россия оккупирует еще больше украинских территорий.



"Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Какая бы сторона ни пошла в наступление на прочно укрепленные позиции, потеряет гораздо больше солдат", - отметил Маск.



По его словам, численность российской армии превышает украинскую в соотношении 4:1, "поэтому Россия выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны".



"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому большого наступления не было", - считает американский миллиардер.



Стоит отметить, что статистика такого твита в соцсети Twitter намного красноречивее, чем любые "новости" российских пропагандистов, подхвативших слова известного своими скандальными высказываниями Илона Маска.



При 1,1 млн. просмотров всего лишь 5 228 отметок "Нравится".

