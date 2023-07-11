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Илон Маск скандально прокомментировал контрнаступление ВСУ | Фото: скриншот
11.07.2023 11:18 Дара Киевская

Илон Маск скандально прокомментировал контрнаступление ВСУ

Основатель SpaceX и миллиардер Илон Маск заявил, что в случае провала контрнаступления Вооруженных сил Украины, Россия оккупирует еще больше украинских территорий.

"Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Какая бы сторона ни пошла в наступление на прочно укрепленные позиции, потеряет гораздо больше солдат", - отметил Маск.  

По его словам, численность российской армии превышает украинскую в соотношении 4:1, "поэтому Россия выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны".

"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому большого наступления не было", - считает американский миллиардер.

Стоит отметить, что статистика такого твита в соцсети Twitter намного красноречивее, чем любые "новости" российских пропагандистов, подхвативших слова известного своими скандальными высказываниями Илона Маска.

При 1,1 млн. просмотров всего лишь 5 228 отметок "Нравится". 


 

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